Lewis Hamilton do të largohet nga Mercedes dhe do t’i bashkohet Ferrarit në Formula 1

Piloti britanik, Lewis Hamilton do të largohet nga Mercedes dhe do t’i bashkohet Ferrarit për sezonin 2025 në Formula 1.

Kontrata aktuale e Hamiltonit me Mercedes do të skadojë vitin e ardhshëm, por ai do të largohet nga ekipi pas këtij sezoni dhe do të zëvendësojë Carlos Sainz në Ferrari.

Shtatë herë kampioni i botës është piloti më i suksesshëm në historinë e F1 me 103 fitore dhe 104 pole position.

Sezoni i ri F1 2024 fillon me Çmimin e Madh të Bahreinit nga 28 shkurt deri më 2 mars.

Hamilton, i cili nuk ka fituar asnjë garë që nga dhjetori 2021, iu bashkua Mercedes në vitin 2013 nga McLaren dhe ka fituar gjashtë tituj botërorë me ekipin.

Ai ishte i lidhur me Ferrarin për këtë vit, por nënshkroi një kontratë të re dyvjeçare verën e kaluar, së bashku me shokun e skuadrës së Mercedesit, George Russell, për të qëndruar deri në fund të vitit 2025.

Sky Sports News kupton se punonjësit e Mercedes në Brackley do të njoftohen për lajmet sot përpara një njoftimi zyrtar.

