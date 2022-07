Lewandowski “tërbon” tifozët e Barcelonës me përgjigjet e tij

Robert Lewandowski iu nënshtrua një testi nga ana e rrjetit ESPN dhe dha dy përgjigje që kanë mërzitur shumë tifozët e Barcelonës, skuadrës me të cilën sapo ka nënshkruar kontratë.

Sulmuesi polak u pyet se kush është mbrojtësi më i fortë me të cilin është përballur dhe përgjigjja ishte Sergio Ramos, ish-kapiteni i Real Madrid.

Më pas, u pyet se me cilin nga futbollistët që sot janë tërhequr, do të kishte dashur të luante. Edhe kësaj radhe, përgjigjja e lojtarit të ri të Barcelonës ishte një legjendë e madrilenëve: Zinedine Zidane.