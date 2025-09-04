Lewandowski refuzoi ofertat marramendëse nga dy klube saudite
Robert Lewandowski ishte subjekt i një oferte të madhe transferimi nga dy klube të Superligës së Arabisë Saudite këtë verë.
Sulmuesi veteran shijoi sezonin e tij më të mirë në Kataluni edicionin e kaluar, pasi 37-vjeçari arriti në 101 gola në 147 paraqitje gjatë tre sezoneve.
Megjithatë, thashethemet e vazhdueshme vazhduan të qarkullonin rreth të ardhmes së tij, për shkak të garantimit të golave nga ylli polak.
Lewandowski ka kontratë deri në qershor 2026, me opsion edhe për 12 muaj të tjerë, dhe ai ka zgjedhur të rikthehet në detyrën ndërkombëtare këtë muaj pas një dëmtimi që ndikoi në fillimin e sezonit.
Raportet në gusht pohuan se Lewandowski kishte refuzuar një kontratë prej 100 milionë eurosh në sezon për t’u larguar drejt Arabisë Saudite.
Agjenti i Lewandowskit, Pini Zahavi, i mbështeti këto thashetheme dhe mediumi lokal 365scoresarabic ka emëruar dy klubet e përfshira.
Al Hilal dhe Al Nassr i Cristiano Ronaldos ishin klubet që, nëpërmjet një fondi investimi, kontaktuan Zahavin për të vlerësuar interesin e Lewas.
U komunikua shpejt se sulmuesi nuk kishte ndërmend të largohej menjëherë, por Zahavi e ka mbajtur derën hapur dhe mund të rikthehet në vitin 2026.
Nuk do të ketë ndryshim plani nga Lewandowski në muajt në vijim, pasi ai kërkon të rikthehet në formë të plotë, për klubin dhe kombëtaren.
Ai është i vendosur të fitojë më shumë trofe te Barcelona, në sezonin e tij të katërt dhe të fundit, dhe ta udhëheqë Poloninë drejt një tjetër Kupe Bote nëse ata sigurojnë kualifikimin.