Lëvizje diplomatike para samitit në Alaskë, JD Vance takohet me homologët evropianë
Një takim i organizuar me urgjencë është zhvilluar sot në Angli mes zëvendëspresidentit amerikan JD Vance dhe ministrit të Jashtëm britanik David Lammy, në kuadër të përgatitjeve për samitin e javës së ardhshme në Alaskë, që pritet të fokusohet në luftën në Ukrainë dhe qëndrimin e Rusisë.
Sipas zyrtarëve perëndimorë, qëllimi i takimit është të ofrojë një panoramë më të qartë për vendet europiane mbi qëndrimin e Shteteve të Bashkuara, si dhe për të ndarë informacionet që Uashingtoni ka mbi propozimet e fundit të presidentit rus Vladimir Putin.
Ky zhvillim vjen pas një takimi të diskutueshëm të mbajtur të mërkurën në Moskë mes të dërguarit të Donald Trump, Steve Witkoff, dhe presidentit rus. Sipas burimeve diplomatike, Trump ka komunikuar më pas me liderët europianë përmes telefonit, por nuk ka dhënë shumë detaje, përveç faktit se plani i propozuar do të kërkonte që Ukraina të dorëzonte disa territore.
Ndërkohë, Witkoff pritet të marrë pjesë në mënyrë virtuale në takimin e së shtunës. JD Vance ndodhej në Angli për pushime familjare dhe takimi u shtua në axhendën e tij, që përfshinte edhe një takim më herët me sekretarin britanik të Jashtëm.
Sipas asaj që kuptohet nga burime diplomatike europiane, propozimi i Putinit përfshin njohjen nga Ukraina të kontrollit të plotë rus mbi rajonin e Donbasit, zonë që aktualisht është pjesërisht e pushtuar nga Rusia. Megjithatë, detajet e planit mbeten të paqarta, pavarësisht disa bisedave të mëvonshme telefonike mes zyrtarëve europianë, sekretarit amerikan të Shtetit Marco Rubio dhe vetë Witkoff.
Ende nuk ka qartësi lidhur me fatin e dy rajoneve të tjera të diskutueshme, Kherson dhe Zaporizhzhia, ndërsa një tjetër pikë e nxehtë mbetet edhe statusi i garancive të sigurisë që SHBA do të ofrojë në të ardhmen.
Pikërisht këto paqartësi kanë alarmuar liderët europianë, të cilët tani po përpiqen me urgjencë të marrin më shumë informacion, ndërsa theksojnë rëndësinë që Ukraina të ketë fjalën e saj në çdo marrëveshje përfundimtare.