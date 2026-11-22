Lëvizja POPULLI në Ditën e Alfabetit themelon degën në Krushevë
Në Ditën e Alfabetit Shqip, Lëvizja POPULLI, e udhëhequr nga Skender Rexhepi – Zejd, ka zgjeruar strukturat e saj organizative me themelimin e degës në Krushevë.
Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i Lëvizjes POPULLI, Skender Rexhepi – Zejd, i cili përmes një njoftimi ka theksuar se themelimi i degës në këtë ditë simbolike për shqiptarët përçon mesazhin e bashkimit dhe organizimit për ruajtjen e identitetit kombëtar.
Në krye të degës së sapothemeluar në Krushevë është zgjedhur Mukremini, të cilit Rexhepi i ka uruar suksese në detyrën e re, së bashku me anëtarët dhe aktivistët e kësaj strukture.
Sipas Rexhepit, ky hap paraqet një tjetër zgjerim të organizimit politik të Lëvizjes POPULLI dhe synon fuqizimin e përfaqësimit të shqiptarëve në çdo vendbanim.
“Bashkë me POPULLIN, për POPULLIN!”, ka përfunduar mesazhin e tij Skender Rexhepi – Zejd.