Lëvizja Populli formon degën e Kumanovës

Sonte Lëvizja POPULLI ka formuar degën e saj në Komunën e Kumanovës, ku u bë edhe zgjedhja e kryetarit të degës.

Driton Haliti me profesion arkitekt me propozim të Këshillit Nismëtar u propozua për kryetar dege, dhe me shumicë votash u zgjodh kryetar dege.

I pranishëm në këtë mledhje ishte edhe kryetari i Lëvizja POPULLI,Skender Rexhepi – Zejdi i cili në mes tjerash deklaroi: “KUMANOVA MORI NGJYRAT E LËVIZJES POPULLI. Ishte nder dhe kënaqësi të jemi pjesëmarrës në themelimin e degës së Lëvizjes POPULLI për komunën e Kumanovës. Driton Halitit i urojmë postin e kryetarit të degës dhe besojmë thellë që bashkarisht do të jemi zëri i të gjithë atyre të cilët shpresat për një mirëqenie familjare dhe shoqërore i kanë të lidhura me vendlindjen e tyre. Faleminderit Kumanovë dhe kumanovarë”.

MARKETING