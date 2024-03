Leverkusen shtang edhe Wolfsburgun dhe kthehet në +10 nga Bayern

Java e 25-të e Bundesligës përfundoi me ndeshjet e së dielës: Bayer Leverkusen i Xabi Alonso mbrojti vendin e parë me një tjetër paraqitje autoritative duke mposhtur Wolfsburgun 2-0. Golat nga Tella në pjesën e parë dhe Wirtz në pjesën e dytë lënë dhjetë pikë epërsi ndaj Bayern të vendit të dytë. Goditje e jashtme e Freiburgut, 2-1 në fushën e Bochum-it. Eintracht Frankfurt fitoi përballjen direkte për zonën evropiane me Hoffenheim, 3-1.

Fitore e rëndësishme për Freiburgun, i cili pushtoi fushën e Bochum-it dhe u bashkua me Hoffenhaim në vendin e shtatë (33 pikë). Eggestein dhe Gregoritsch firmosën fitoren, Ordest mbylli diferencën.

Kock, Dina Ebimba dhe Gotze përmbysën Hoffenheim, i cili kishte kaluar në avantazh me Brooks. Hendeku ndaj konkurrentëve të drejtpërdrejtë për Evropën zgjerohet në shtatë pikë.

