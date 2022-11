Duket se letonezët nuk duan asnjë lidhje ta kenë me shtetet fqinje, Rusinë dhe Bjellorusinë.

Letonia shkatërroi një urë këmbësore në kufirin me shtetin rus dhe bjellorus.

Në këtë formë, vendet e civilizuara vazhdojnë ta rrethojnë vendin agresor.

Pala letoneze paralajmëroi për synimin e saj për të prishur urën në “Tumën e Miqësisë” një javë më parë.

Theksojmë se edhe disa shtete të tjera baltike kanë rrënuar objekte që kanë lidhshmëri me rusët.

Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e pajustifikueshëm të Ukrainës më 24 shkurt duke shkaktuar viktima të shumta ndër civilët dhe dëme materiale. /Telegrafi/

#Latvia demolished a pedestrian bridge on the border with #Russia and #Belarus

Civilized countries continue to fence off the aggressor country. The Latvian side warned about its intention to demolish the bridge on the "Friendship Mound" a week earlier.

Video: BELTA pic.twitter.com/VnyDWiqVwl

— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2022