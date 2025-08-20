Letër urimi nga Ambasadori Ulusoy për Sejid Emin, kryeredaktorin e TIMEBALKAN

Letër urimi nga Ambasadori Ulusoy për Sejid Emin, kryeredaktorin e TIMEBALKAN

Ambasadori i Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy, me rastin e 10-vjetorit të themelimit të portalit informativ Timebalkan, i ka dërguar një letër urimi Kryeredaktorit Seyyid Emin.

Në letrën e tij të urimit, Ambasadori Fatih Ulusoy shprehet:

Media, e cila përbën një nga elementët më të rëndësishëm të marrëdhënieve ndërmjet vendit tonë dhe Maqedonisë së Veriut, në përputhje me kërkesat e botës globale, kontribuon ndjeshëm në eliminimin e distancave fizike mes shoqërive tona.

Time Balkan, përmes lajmeve që publikon në gjuhën tonë të bukur turke – një nga elementët më të çmuar që na lidh me njëri-tjetrin – u ofron bashkëatdhetarëve tanë në Maqedoninë e Veriut mundësinë për të ndjekur zhvillimet në atdheun amë Turqi, si dhe në rajon dhe në mbarë botën.

Në këtë mënyrë, Time Balkan kontribuon në ruajtjen e komunikimit të fuqishëm ndërmjet vendeve tona, duke u mbështetur në historinë tonë të përbashkët, kulturën tonë dhe ndjenjat e vëllazërisë që i kemi ruajtur për shekuj me radhë.

I nderuar z. Emin,

Ju uroj nga zemra për 10-vjetorin e Time Balkan, në emrin tuaj dhe të gjithë familjes së çmuar të këtij portali, dhe i shpreh mirënjohjen time të thellë të gjithë bashkëpunëtorëve tuaj për këtë punë të vlefshme.

Me dëshirën për shumë dekada të tjera të suksesshme.”

MARKETING

Të ngjajshme

Limani: Zgjerohet bulevardi “Vëllezërit Gjinoski” në katër korsi, hapen edhe katër rrugë të reja

Limani: Zgjerohet bulevardi “Vëllezërit Gjinoski” në katër korsi, hapen edhe katër rrugë të reja

MSH: Digjitaizimi i plotë i sistemit shëndetësor do t’i eliminojë abuzimet me ndërhyrjet mjekësore

MSH: Digjitaizimi i plotë i sistemit shëndetësor do t’i eliminojë abuzimet me ndërhyrjet mjekësore

(VIDEO) KSHZ: Ka filluar afati për dorëzim të emrave dhe listave

(VIDEO) KSHZ: Ka filluar afati për dorëzim të emrave dhe listave

(VIDEO) Sos Vita kërkon përfshirje në listat zgjedhore

(VIDEO) Sos Vita kërkon përfshirje në listat zgjedhore

(VIDEO) Në regjistrin e KSHPK-së janë regjistruar 1916 automjete në përputhje me Librin e afateve për zgjedhjet lokale

(VIDEO) Në regjistrin e KSHPK-së janë regjistruar 1916 automjete në përputhje me Librin e afateve për zgjedhjet lokale

(VIDEO) Mickoski: BDI përdor badenterin për t’u rikhtyer në pushtet

(VIDEO) Mickoski: BDI përdor badenterin për t’u rikhtyer në pushtet