Letër urimi nga Ambasadori Ulusoy për Sejid Emin, kryeredaktorin e TIMEBALKAN
Ambasadori i Turqisë në Shkup, Fatih Ulusoy, me rastin e 10-vjetorit të themelimit të portalit informativ Timebalkan, i ka dërguar një letër urimi Kryeredaktorit Seyyid Emin.
Në letrën e tij të urimit, Ambasadori Fatih Ulusoy shprehet:
“Media, e cila përbën një nga elementët më të rëndësishëm të marrëdhënieve ndërmjet vendit tonë dhe Maqedonisë së Veriut, në përputhje me kërkesat e botës globale, kontribuon ndjeshëm në eliminimin e distancave fizike mes shoqërive tona.
Time Balkan, përmes lajmeve që publikon në gjuhën tonë të bukur turke – një nga elementët më të çmuar që na lidh me njëri-tjetrin – u ofron bashkëatdhetarëve tanë në Maqedoninë e Veriut mundësinë për të ndjekur zhvillimet në atdheun amë Turqi, si dhe në rajon dhe në mbarë botën.
Në këtë mënyrë, Time Balkan kontribuon në ruajtjen e komunikimit të fuqishëm ndërmjet vendeve tona, duke u mbështetur në historinë tonë të përbashkët, kulturën tonë dhe ndjenjat e vëllazërisë që i kemi ruajtur për shekuj me radhë.
I nderuar z. Emin,
Ju uroj nga zemra për 10-vjetorin e Time Balkan, në emrin tuaj dhe të gjithë familjes së çmuar të këtij portali, dhe i shpreh mirënjohjen time të thellë të gjithë bashkëpunëtorëve tuaj për këtë punë të vlefshme.
Me dëshirën për shumë dekada të tjera të suksesshme.”