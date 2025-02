Less: Trump do të veprojë në Ballkan ashtu si në Ukrainë – po hidhen bazat për një zgjidhje “ndarje për njohje”

Donald Trump dëshiron t’i jap fund luftës në Ukrainë në mënyrën e tij, thotë Timothy Less, të cilin duket se nuk e kanë befasuar aspak lëvizjet e fundit të presidentit amerikan.

Marrëveshja, thotë ai, bazohet në një “vlerësim brutalisht realist të balancës së fuqisë në terren” dhe “qëllimit strategjik të SHBA-së për ta thyer boshtin Kinezo-Rus”.

Ish-diplomati britanik mendon se Trump i sheh europianët të parëndësishëm për ta zgjidhur këtë çështje, dhe madje edhe si pengesë që do të mund ta rrezikonte çdo shans për një marrëveshje që do të ishte e pranueshme për Rusinë.

Presidenti amerikan udhëhiqet nga logjika që “vepron në bazë të botës ashtu siç është, jo sipas botës siç do të donte të ishte”, i tha Less Gazetës Express në një intervistë me shkrim. Zhvillimet e fundit rreth Ukrainës, ai thotë se kanë treguar se “SHBA-ja pranon ndryshime kufijsh nëse kjo ndihmon për ta zgjidhur një problem”.

“E gjithë kjo ka relevancë të drejtpërdrejtë me Ballkanin ku logjika e pozicionit të Trumpit në Ukrainë çon në ndarjen e Kosovës si zgjidhje e përhershme për statusin e saj të pazgjidhur, ndoshta e shoqëruar me shkëputjen e Luginës së Preshevës nga Serbia. Kjo gjithashtu tregon për një zgjidhje të re politike në Bosnjë, që përfshin ose autonomi më të madhe për Republika Srpska-n, ose pavarësinë dhe bashkimin e saj me Serbinë”, thotë ai.

Sipas Less, gjërat mund të shkojnë kështu: “fillimisht Ukraina, pastaj Ballkani”. Ai pret që Trump do të përpiqet ta zgjidhë përfundimisht çështjen mes Kosovës dhe Serbisë, ndërsa Bashkimi Europian do të përpiqet t’i mbajë negociatat në Bruksel.

“Pra, unë shoh se gjërat do të zhvillohen në Ballkan ashtu si në Ukrainë – europianët si MB dhe Gjermania do të flasin ashpër, do t’i ekspozojnë parimet e tyre dhe do të kërkojnë që gjërat të zgjidhen sipas konceptit të tyre të moralit dhe ligjit. Por në praktikë europianët do të bëjnë pak për t’i zbatuar qëndrimet e tyre, duke e lënë SHBA-në ta zgjidhë çështjen e Kosovës ashtu siç dëshiron”.

Less thotë se Richard Grenell, i dërguari i Trump për misione speciale, tashmë po i hedh bazat për një zgjidhje të bazuar në “ndarje për njohje”.

