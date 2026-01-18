Lëshohen autobusë Tetovë-Kodra e Diellit! Bileta kthyese kushton 200 denarë
Nga dita e sotme komuna e Tetovës ka lëshuar dy autobusë për në Kodër të diellit, edhe atë, një në orën 8 të mëngjesit, dhe i dyti në orën dhjetë. Autobusët do të lëvizin deri në fund të sezonit, por vetëm gjatë ditëve të vikendit, me përjashtim ditën e hënë kur do vazhdohet me të njëjtin itinerar me autobusët për në Kodër të Diellit shkaku i festës.
Banorët kanë mirëpritur lëshimin e autobusëve, por kërkojnë që linjë të rregullt të ketë çdo ditë të javës dhe jo vetëm në vikend.
Zakonisht këtë periudhë dimërore, për vikende dhe ditë festash qytetarët ja mësyjnë Kodrës së Diellit, por për shkak pamjaftueshmërisë së parkingjeve shkaktohet kaos. Me lëshimin e linjës së autobusëve, pritet që lartë të ketë më pak vetura.