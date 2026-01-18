Lëshohen autobusë Tetovë-Kodra e Diellit! Bileta kthyese kushton 200 denarë

Lëshohen autobusë Tetovë-Kodra e Diellit! Bileta kthyese kushton 200 denarë

Nga dita e sotme komuna e Tetovës ka lëshuar dy autobusë për në Kodër të diellit, edhe atë, një në orën 8 të mëngjesit, dhe i dyti në orën dhjetë. Autobusët do të lëvizin deri në fund të sezonit, por vetëm gjatë ditëve të vikendit, me përjashtim ditën e hënë kur do vazhdohet me të njëjtin itinerar me autobusët për në Kodër të Diellit shkaku i festës.
Banorët kanë mirëpritur lëshimin e autobusëve, por kërkojnë që linjë të rregullt të ketë çdo ditë të javës dhe jo vetëm në vikend.
Zakonisht këtë periudhë dimërore, për vikende dhe ditë festash qytetarët ja mësyjnë Kodrës së Diellit, por për shkak pamjaftueshmërisë së parkingjeve shkaktohet kaos. Me lëshimin e linjës së autobusëve, pritet që lartë të ketë më pak vetura.

MARKETING

Të ngjajshme

Rama publikon ftesën e Trumpit për pjesëmarrje në Bordin e Paqes

Rama publikon ftesën e Trumpit për pjesëmarrje në Bordin e Paqes

Kryeministri spanjoll: Pushtimi amerikan i Grenlandës do ta bënte Putinin njeriun më të lumtur në tokë

Kryeministri spanjoll: Pushtimi amerikan i Grenlandës do ta bënte Putinin njeriun më të lumtur në tokë

Mbi gjashtë mijë të huaj morën leje pune në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar

Mbi gjashtë mijë të huaj morën leje pune në Maqedoninë e Veriut vitin e kaluar

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

ChatGPT pëlqen që t’i drejtoheni ashpër

ChatGPT pëlqen që t’i drejtoheni ashpër

Tarifat, kryeministri i Groenlandës iu bashkohet protestave kundër vendimit të Trump

Tarifat, kryeministri i Groenlandës iu bashkohet protestave kundër vendimit të Trump