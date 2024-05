Leonard Lima të shtunën në Leverkusen zhvillon duelin e dytë në boksin profesionist

Boksieri i ri 18-të vjeçar nga Tetova, biri i Halim Abazit të shtunën në Leverkusen të Gjermanisë do të përballet me John Watsonin e Britanisë së Madhe. Një sfidë interesante dhe e guximshme për Leonard Lima-n që në meçin e tij të dytë në boksin profesionist do të ndeshet më një rival tepër me eksperiencë e që si profesionist numëron 19 duele (14 fitore dhe 5 humbje).

Lima është një talent 18-vjeçar nga Tetova, i cili po shkon në luftën e tij të dytë profesionale. Si kundërshtar ai merr një boksier që dikur llogaritej shumë i fortë. Watson shoqëroi Amir Khan (34-6) në Lojërat Olimpike të Athinës, ku Khan fitoi medaljen e argjendtë. Watson më vonë ishte në gjendje të arrinte fitore të rëndësishme në fushën profesionale dhe mori dy duele për titullin Kampion i Britanisë së Madhe, të dyja të humbura. Sa për ilustrim, ai është mundur në raundin e nëntë nga Anthony Crolla (35-7-3), i cili më vonë u bë kampion bote. Watson e ndërpreu karrierën e tij profesionale në vitin 2012 dhe çuditërisht u rikthye në janar ndaj një bonsieri shumë të fortë si Gustave Tamba (20-1), ndaj të cilit nuk pati asnjë shans.

Megjithatë, ajo luftë u zhvillua në peshën super të mesme, dhe Tamba aktualisht renditet në vendin e 21-të në Boxrec ku është një surprizë absolute që nuk mund të vlerësohet me saktësi në vitin 2024. Megjithatë, në letër ai është sigurisht një kundërshtar i rrezikshëm për një të sapoardhur në boks si Leo Lima.