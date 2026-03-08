Leo Messi, një hap larg 900 golave!
Në moshën 38-vjeçare, ylli i futbollit Lionel Messi, vazhdon të shtojë rekordin e tij mbresëlënës. Mbrëmjen e djeshme, në ndeshjen e Inter Miami kundër DC United, argjentinasi shënoi golin e 899-të të karrierës së tij në 1.139 ndeshje, një më pak se 900.
Ai e bëri këtë me një top të bukur mbi portierin, për të dyfishuar epërsinë e ekipit të Javier Mascheranos para pjesës së parë (0-2). Goli i parë u shënua nga bashkëkombësi i tij Rodrigo de Paul në minutën e 17-të.
Në total, Lionel Messi ka shënuar 672 gola për Barcelonën, 115 për Argjentinën, 32 për Paris Saint-Germain dhe 79 për Inter Miami. Një arritje absolutisht e pabesueshme.
Duke pasur parasysh formën e tij të shkëlqyer, me tre gola në dy ndeshjet e para të sezonit të MLS-së, duket e pamundur që ai të mos arrijë së shpejti shifrën e 900 golave.
Sezonin e kaluar ai shënoi 43 herë dhe dha 25 asiste. Këto janë shifra të arritshme vetëm nga elita. Leo Messi është vetëm një hap larg.