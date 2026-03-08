Leo Messi, një hap larg 900 golave!

Leo Messi, një hap larg 900 golave!

Në moshën 38-vjeçare, ylli i futbollit Lionel Messi, vazhdon të shtojë rekordin e tij mbresëlënës. Mbrëmjen e djeshme, në ndeshjen e Inter Miami kundër DC United, argjentinasi shënoi golin e 899-të të karrierës së tij në 1.139 ndeshje, një më pak se 900.

Ai e bëri këtë me një top të bukur mbi portierin, për të dyfishuar epërsinë e ekipit të Javier Mascheranos para pjesës së parë (0-2). Goli i parë u shënua nga bashkëkombësi i tij Rodrigo de Paul në minutën e 17-të.

Në total, Lionel Messi ka shënuar 672 gola për Barcelonën, 115 për Argjentinën, 32 për Paris Saint-Germain dhe 79 për Inter Miami. Një arritje absolutisht e pabesueshme.
Duke pasur parasysh formën e tij të shkëlqyer, me tre gola në dy ndeshjet e para të sezonit të MLS-së, duket e pamundur që ai të mos arrijë së shpejti shifrën e 900 golave.

Sezonin e kaluar ai shënoi 43 herë dhe dha 25 asiste. Këto janë shifra të arritshme vetëm nga elita. Leo Messi është vetëm një hap larg.

MARKETING

Të ngjajshme

Struga mbush me gola Shkupin

Struga mbush me gola Shkupin

Ndeshja e Schalkes u ndërpre për shkak të iftarit, pothuajse gjysma e ekipit po agjëron

Ndeshja e Schalkes u ndërpre për shkak të iftarit, pothuajse gjysma e ekipit po agjëron

Derby della Madonnina i së dielës pritet të vendosë rekord të ri financiar në Serie A

Derby della Madonnina i së dielës pritet të vendosë rekord të ri financiar në Serie A

Mercedes shkëlqen në Melburn, Russell siguron “pole position”, Verstappen i 20-ti pas aksidentit

Mercedes shkëlqen në Melburn, Russell siguron “pole position”, Verstappen i 20-ti pas aksidentit

Shpërthen te Real Madridi, Arda Guler refuzon t’ia jap dorën Arbeloas pas zëvendësimit

Shpërthen te Real Madridi, Arda Guler refuzon t’ia jap dorën Arbeloas pas zëvendësimit

Sekondat e fundit vendosin: Real fiton Celta Vigon

Sekondat e fundit vendosin: Real fiton Celta Vigon