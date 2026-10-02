Lëndohet një punëtor gjatë kryerjes së detyrave të punës në një fabrikë në Kumanovë

Lëndohet një punëtor gjatë kryerjes së detyrave të punës në një fabrikë në Kumanovë

Një punëtor pesëdhjetë e tetë vjeçar nga Kumanova është lënduar gjatë kryerjes së detyrave të punës në një fabrikë në rrugën “11 Nëntori” në Kumanovë, njoftuan sot nga SPB Kumanovë. Më 1 tetor në SPB Kumanovë nga Spitali i përgjithshëm i Kumanovës ishte raportuar se tek ata me lëndime ishte dërguar J.C. (58) nga Kumanova.

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Sipas raportimit, ai është lënduar gjatë kryerjes së detyrave të punës në fabrikë.

Për rastin është njoftuar prokurori publik, ndërsa inspektimin e ka kryer një ekip nga SPB Kumanovë.

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