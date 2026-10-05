Lëndohet një polic nga mjetet piroteknike, hidhet edhe gaz lotsjellës para Kuvendit

Lëndohet një polic nga mjetet piroteknike, hidhet edhe gaz lotsjellës para Kuvendit

Një pjesëtar i Policisë së Kosovës është lënduar nga mjetet piroteknike gjatë protestës që po zhvillohet para Kuvendit të Kosovës, raporton Sinjali.

MARKETING

Shik.mk

Gjatë tensioneve mes protestuesve dhe policisë është hedhur edhe gaz lotsjellës, ndërsa tymi ka hyrë edhe në objektin e Kuvendit.

Në ndërkohë, Njësia Speciale e Policisë së Kosovës është mobilizuar në hyrjet e Kuvendit, ndërsa protestuesit kanë bllokuar hyrjet e objektit.

Protesta po zhvillohet pas vendimit që Ligji për Dhomat e Specializuara të mos hidhet në votim në lexim të dytë.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Astrit Iseni: Avancuam 428 shqiptarë në MPB, mbi 100 punësime në sektorin e policisë

Astrit Iseni: Avancuam 428 shqiptarë në MPB, mbi 100 punësime në sektorin e policisë

Pse vetëm 9 shqiptarë u pranuan në shkollën e policisë? Sqaron Astrit Iseni

Pse vetëm 9 shqiptarë u pranuan në shkollën e policisë? Sqaron Astrit Iseni

Ekskluzive për TV Shenja, Astrit Iseni: Për herë të parë emërojmë një shqiptar zëvëndës kryeshef të Njësitit Special

Ekskluzive për TV Shenja, Astrit Iseni: Për herë të parë emërojmë një shqiptar zëvëndës kryeshef të Njësitit Special

Sulejmani i përgjigjet ASH-së: Para se të reagoni politikisht, informohuni dhe verifikoni faktet

Sulejmani i përgjigjet ASH-së: Para se të reagoni politikisht, informohuni dhe verifikoni faktet

Zjarr në rrugët e Prishtinës, protestuesit u vënë flakën kontejnerëve

Zjarr në rrugët e Prishtinës, protestuesit u vënë flakën kontejnerëve

Kim Mehmeti fiton vendin e parë në prozë me “Pesë Zojat e Shkodrës

Kim Mehmeti fiton vendin e parë në prozë me “Pesë Zojat e Shkodrës