Lëndohet një polic nga mjetet piroteknike, hidhet edhe gaz lotsjellës para Kuvendit
Një pjesëtar i Policisë së Kosovës është lënduar nga mjetet piroteknike gjatë protestës që po zhvillohet para Kuvendit të Kosovës, raporton Sinjali.
Gjatë tensioneve mes protestuesve dhe policisë është hedhur edhe gaz lotsjellës, ndërsa tymi ka hyrë edhe në objektin e Kuvendit.
Në ndërkohë, Njësia Speciale e Policisë së Kosovës është mobilizuar në hyrjet e Kuvendit, ndërsa protestuesit kanë bllokuar hyrjet e objektit.
Protesta po zhvillohet pas vendimit që Ligji për Dhomat e Specializuara të mos hidhet në votim në lexim të dytë.