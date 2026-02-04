Lëkundje tërmeti në Shqipëri, sa ishte magnituda

Lëkundje tërmeti në Shqipëri, sa ishte magnituda

Lëkundje tërmeti janë ndjerë mbrëmjen e së mërkurës në Shqipëri.

Tërmeti me maganitudë 3,7 i shkallës Rihter ishte me epiqendër në juglindje, 12 kilometra nga Korça, në thellësi 9 km.

