Lëkundje tërmeti në Shqipëri, sa ishte magnituda February 4, 2026 Lajme, Shqipëri Lëkundje tërmeti janë ndjerë mbrëmjen e së mërkurës në Shqipëri. Tërmeti me maganitudë 3,7 i shkallës Rihter ishte me epiqendër në juglindje, 12 kilometra nga Korça, në thellësi 9 km.