Lejohet hyrja e qenve në autobusat shtetërorë

Ndërrmarja Publike për Qarkullim në Qytetin e Shkupit, ka vendosur që të gjithë personat me nevoja të posaçme janë të lejuar që ta shfyrtëzojnë transportin publik me shoqërues qen në autobus.

Deri më tani nuk ka qenë e lejuar një gjë të tillë dhe shpesh herë personat me nevoja të veçanta të cilët zakonisht janë shoqëruar me qen përcjellës nuk kanë qenë të lejuar ta shfyrtëzojnë transportin publik.

Në shumicën e autobusëve tashmë janë të vendosura tabelat me mbishkrimin ”Janë të mirëseardhur qentë me përcjellës”.