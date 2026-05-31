Lejet për udhëtime jashtë vendit të fëmijëve të mitur do të lëshohen edhe të shtunave
Në Departamentin për çështje administrative – Shkup, leje për udhëtim jashtë vendit për të miturit, përveç ditëve të punës, mund të nxirret edhe ditën e shtunë.
Si edhe vitet e kaluara, MPB pret interesim të shtuar të kërkesave në periudhën e ardhshme.
“Ministria e Punëve të Brendshme (MPB) njofton qytetarët, veçanërisht prindërit se si në vitin e kaluar, ashtu edhe këtë vit për shkak të vëllimit të shtuar të kërkesave të cilat priten në periudhën e ardhshme, sporteli në Departamentin për çështje administrative – Shkup (ndërtesën e RTVM-së) për dhënien e “Lejes për udhëtim jashtë shtetit për fëmijë të mitur” (fëmijë deri në moshën 14 – vjeçare), në periudhën e ardhshme do të punojë nga e hëna deri të premten nga ora 08:00 deri në orën 18:00, ndërsa shërbimi do të mundësohet edhe të shtunave me orar pune nga ora 08:00 deri në orën 12:00, me qëllim që t’u përgjigjemi të gjitha kërkesave të qytetarëve”, informon MPB-ja.