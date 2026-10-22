Lehtësohet procedura për viza drejt Arabisë Saudite për shtetasit e Maqedonisë së Veriut

Lehtësohet procedura për viza drejt Arabisë Saudite për shtetasit e Maqedonisë së Veriut

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme njofton se Republika e Maqedonisë së Veriut është përfshirë zyrtarisht në listën e vendeve, shtetasit e të cilave mund të pajisen me vizë elektronike turistike (e-Visa) ose me vizë pas mbërritjes (Visa on Arrival) për në Mbretërinë e Arabisë Saudite.

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Kjo mundëson një procedurë më të thjeshtë dhe më të shpejtë udhëtimi për shtetasit maqedonas, duke reduktuar ndjeshëm procedurat administrative.

Kjo mundësi e re krijon hapësirë shtesë për zhvillimin e shkëmbimeve turistike, kontakteve të biznesit dhe forcimin e lidhjeve të përgjithshme ndërmjet dy vendeve.

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