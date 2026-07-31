Legjenda e Milanit dhe Italisë, Franco Baresi vdes në moshën 66-vjeçare

Legjenda e Milanit dhe Italisë, Franco Baresi vdes në moshën 66-vjeçare

Ikona e futbollit italian dhe atij botëror, Franco Baresi, ka ndërruar jetë këtë mëngjes (e premte) në moshën 66-vjeçare, duke shkaktuar zi në të gjithë komunitetin sportiv global.

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Mbrojtësi legjendar e kaloi të gjithë karrierën e tij të shkëlqyer profesionale 20-vjeçare me AC Milan, duke qenë ankorues i një prej mbrojtjeve më të respektuara në historinë e futbollit.

Ai gjithashtu luajti 81 ndeshje për ekipin kombëtar italian, duke fituar në mënyrë të famshme Kupën e Botës të vitit 1982.

I njohur për inteligjencën e tij taktike, elegancën me topin dhe lidershipin e pakrahasueshëm, Baresi përcaktoi rolin modern të “pastruesit” dhe ndikoi në breza të tërë mbrojtësish.

Më pas, Milani e tërhoqi nga përdorimi fanellën e tij ikonike me numrin 6 si një nderim për ndikimin e tij të jashtëzakonshëm. Nderimet po vërshojnë nga klubet, lojtarët dhe tifozët në të gjithë botën.

“E gjithë historia e AC Milan është në lot pas ndarjes nga jeta të Franco Baresi. Shembulli dhe integriteti i tij do të jenë përgjithmonë të gdhendura në ADN-në e Klubit, ashtu si fanella e tij ikonike me numrin 6. Ngushëllimet që AC Milan i shpreh familjes së Franco Baresi në një kohë kaq të vështirë ndahen nga çdo Rossoner, i cili e ndien këtë humbje si të vetën”, thuhet në deklaratën e klubit kuqezi.

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