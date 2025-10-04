Legjenda e Arsenalit emëron lojtarin i cili do të jetë kyç për ta udhëhequr klubin drejt titullit
Jack Wilshere ka përzgjedhur një kandidat surprizë që ai mendon se do të jetë çelësi për garën e titullit në Ligën Premier, teksa Arsenali kërkon të përfundojë një thatësirë 21-vjeçare.
Që nga sezoni legjendar i ‘Invincibles’ 2003/2004, gjysma e kuqe e veriut të Londrës nuk ka ngritur trofeun e Ligës Premier. Tani, nën drejtimin e Mikel Artetës, tifozët guxojnë të besojnë përsëri.
Sipas Wilshere, lojtari që mund të përcaktojë sulmin për titull të Arsenalit këtë sezon nuk është ndonjë nga sulmuesit apo organizatorët e lojës që marrin vëmendjen më të madhe.
Është mbrojtësi holandez me një prezencë të qetë dhe komandante, Jurrien Timber, i cili sipas tij është arma sekrete e Arsenalit.
Në një intervistë për Drive, Wilshere nuk mund të fsheh admirimin për Timber.
“Ai që më pëlqen shumë është Timber. Mendoj se, përveç numrit nëntë dhe portierit, ai të jep diçka në çdo pozicion. Është agresiv, fiton përballjet e tij, dhe duket si një udhëheqës”, ka thënë Wilshere.
Udhëtimi i Timber nga Amsterdam në veri të Londrës ka qenë një përshtatje e paqtë. Në pak më shumë se një vit, ai ka zhvilluar 59 paraqitje për Arsenalin dhe është konsoliduar si zgjedhja e parë e Artetës për krahun e djathtë këtë sezon.
Ai ka startuar në gjashtë nga tetë ndeshjet e Arsenalit në Ligën Premier dhe Ligën e Kampionëve këtë sezon, dhe ndikimi i tij nuk po tregon shenja dobësie.
Arsenali ka nisur mirë këtë përpjekje për titull, duke fituar katër nga gjashtë ndeshjet e para në ligë dhe qëndron vetëm dy pikë pas liderëve, Liverpoolit.