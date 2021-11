Lefkov: Me Zaevin vendi nuk merr datë për BE

Deputeti i VMRO-DPMNE-së, Mile Lefkov tha se as në dhjetor nuk do të ketë datë për fillimin e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut.

“Me Zoran Zaevin Maqedonia nuk ec para, Maqedonia nuk merr datë për bisedimet. Është nevojshme që të përmbushen shumë parakushte që të mund të merr datë vendi”, tha deputeti Lefkov në TV SHENJA.

Ai tha se sa më shpejt duhet të vije fundi i Zaevit me qëllim që vendi të fillojë të ec para.

Sa i përket tentimit për rrëzimin e Qeverisë, dhe zërave se Rusia ka qëndruar pas këtij tentimi, Lefkov tha se ato teza nuk janë të vërteta.

Ai tha se nëse ka diçka për të cilën pajtohet popullata në Maqedoni, ajo është integrimit të vendit në BE.