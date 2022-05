Leclerk niset i pari në Barcelonë

Piloti i Ferrarit Sharkes Leklerk ka siguruar “pol posizhën” në pistën e Barcelonës, pasi regjistroi kohën më të shpejtë prej 1 minutë, 18 sekonda e 750 të mijtat. Vendi i dytë i takoi pilotit të Red Bullit Maks Verstappen, ndërsa i treti u klasifikua piloti tjetër i Ferrarit Karlos Sainz. Xhorxh Rasell me Mercedesin siguroi kohën e katërt më të mirë, duke lënë pas vetes pilotin e Red Bullit Serhio Perez. Gara për Çmimin e Madh të Spanjës do të zhvillohet të dielën me fillim në orën 15:00.