Leclerc siguron pole position në Francë, Sainz niset i fundit

Piloti i Ferrarit Sharles Leklerk ka siguruar pol posizhën në pistën e Bakus, pasi regjistroi kohën më të shpejtë prej 1 minutë, 41 sekonda e 359 të mijtat. Në vendin e dytë u klasifikua piloti i Red Bullit Serhio Perez, ndërsa i treti u rendit kampioni i botës në fuqi Maks Verstapen. Kohën e katërt më të mirë e regjistroi piloti tjetër i Ferrarit, Karlos Sainz, duke lënë pas vetes Xhorxh Rasell me Mercedes. Gara për Çmimin e Madh të Azerbajxhanit do të zhvillohet të dielën me fillim në orën 13:00.