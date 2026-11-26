LeBron James hyn në histori të NBA-së, bëhet lojtari më i moshuar që regjistron “triple-double”
LeBron James ka shkruar një tjetër kapitull në historinë e NBA-së, duke u bërë lojtari më i moshuar që regjistron të paktën 10 pikë, 10 kërcime dhe 10 asistime në një ndeshje, të njohura si “triple-double”.
Në moshën 41-vjeçare, James shkëlqeu në fitoren e Philadelphia 76ers ndaj Miami Heat me rezultat 114:104, në kuadër të NBA Cup.
Ai e përfundoi ndeshjen me 25 pikë, 12 asistime dhe 10 kërcime, duke regjistruar shifra të larta sezonale në dy prej statistikave dhe duke vendosur rekord të ri për moshën e lojtarëve që arrijnë këtë sukses.
Philadelphia e nisi ndeshjen me vështirësi, duke e mbyllur çerekun e parë në disavantazh 29:32. Megjithatë, James mori përgjegjësinë në periudhën e dytë, kur shënoi 14 pikë radhazi për skuadrën e tij dhe ndihmoi që 76ers të shkonin në pushim me epërsi 62:53.
Skuadra nga Philadelphia e ruajti avantazhin deri në fund, duke siguruar fitoren e 15-të në 19 ndeshje dhe duke i dhënë fund serisë prej shtatë fitoreve radhazi të Miamit.
“Ne dëshironim të riktheheshim te identiteti ynë në mbrojtje. Nuk e bëmë këtë në çerekun e parë, por gjatë 36 minutave të tjera mendoj se arritëm ta rikthenim atë”, deklaroi James pas ndeshjes.
Tyrese Maxey ishte më efikasi te Philadelphia me 30 pikë, ndërsa VJ Edgecombe kontribuoi me 18 të tjera. Te Miami, Giannis Antetokounmpo realizoi 32 pikë dhe 14 kërcime, por paraqitja e tij nuk mjaftoi për ta shmangur humbjen.
Ky ishte “triple-double”-i i parë i James me fanellën e Philadelphia 76ers. Kërcimi i dhjetë, që vulosi rekordin historik, u prit me ovacione nga publiku i pranishëm në palestër.
James, i cili më 30 dhjetor mbush 42 vjeç, vazhdon të dëshmojë se edhe në këtë fazë të karrierës mbetet një emër vendimtar në basketbollin amerikan.