LDM: Protesta e studentëve shqiptarë, e motivuar politikisht dhe e papranueshme

Lidhja Demokratike e Maqedonisë (LDM) ka dënuar protestën e studentëve shqiptarë në Shkup, duke thënë se ishte e motivuar politikisht.

Sipas LDM-së, Bashkimi Demokratik për Integrim ka penguar përdorimin e gjuhës shqipe gjatë provimit të jurisprudencës dhe ka pasur ndikim politik mbi studentët, sidomos ata që lidhen me partitë në pushtet.

LDM thekson se gjuha maqedonase është zyrtare, por gjuha shqipe përdoret gjithashtu dhe shqiptarët kanë të drejtë ta përdorin atë. Shumica e studentëve shqiptarë kanë përfunduar studimet në gjuhën e tyre.

Në sistemin gjyqësor është e rëndësishme që prokurorët, gjyqtarët dhe avokatët të dinë gjuhën maqedonase, e cila përdoret si gjuhë e përbashkët për të gjitha komunitetet. Kjo praktikë mbështetet edhe nga Komisioni i Venedikut.

Lidhja Demokratike thotë se Qeveria duhet të gjejë një zgjidhje për provimin e jurisprudencës që të jetë e drejtë, kushtetuese dhe e barabartë për të gjithë studentët.

