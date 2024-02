Lazio shokon Bayern Munichun, merr fitore të rëndësishme në “Olimpico”

Lazio ka arritur të shënojë fitore ndaj Bayern Munich me rezultat 1-0 në kuadër të ndeshjes së parë të fazës së eliminimit direkt të Ligës së Kampionëve.

Baverezët e nisën shumë mirë ndeshjen duke krijuar shumë raste të mira me Joshua Kimmich dhe Harry Kane.

Në anën tjetër Lazio rrezikoi me Luis Alberton , ku goditja e tij shkoi ngjitur me shtyllën.

Pas kësaj, Bayern Munich kishte shumë rast të mirë Jamal Musialan, po as ky nuk ishte i saktë.

Laizo u nkëndell dukshëm në pjesën e dytë, duke iu afruar golit me Gustav Isaksen.

Në minutën e 67-të, Lazio fitoi penallti, ndërsa Dayot Upamecanon u ndëshkua me karton të kuq.

Nga pika e bardhë ishte i saktë Ciro Immobile që shënoi për 1-0.

Deri në fund nuk kishte më gola të tjerë dhe Lazio mori një fitore të madhe ndaj një rivali të vështirë.

