Lavrov: Rusia po monitoron përgatitjet e NATO-s për luftë dhe mbetet vigjilente
Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, ka deklaruar se Rusia po monitoron nga afër deklaratat e NATO-s lidhur me përgatitjet për një sulm të mundshëm rus, duke paralajmëruar se Moska mbetet vigjilente, transmeton Anadolu.
“Pra, ne dëgjojmë se çfarë thuhet, por, siç thotë edhe shprehja, ne qëndrojmë vigjilentë”, tha Lavrov në një konferencë për media në Moskë, pas bisedimeve me ministrin e Punëve të Jashtme të Timorit Lindor, Bendito Freitas.
Lavrov tha se Moska është e përqendruar në përmbushjen e objektivave të përcaktuara nga presidenti Vladimir Putin për luftën në Ukrainë, përfshirë parandalimin e kërcënimeve nga fqinjët e saj perëndimor.
Ai iu referua gjithashtu tensioneve të fundit lidhur me Kaliningradin, duke shtuar se Putin e ka bërë të qartë se çdo sulm ndaj gjysmë-eksklavës ose ndaj ndonjë pjese tjetër të Rusisë do të marrë përgjigje.
“Kur ne lëshuam një deklaratë shumë të qartë në përgjigje të kërcënimeve nga vendet baltike dhe anëtarë të tjerë të NATO-s, të cilët kanë dalë jashtë kontrollit, për të sulmuar rajonin e Kaliningradit, menjëherë u siguruam si nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ashtu edhe nga përfaqësuesi i përhershëm i SHBA-së në NATO, (Matthew) Whitaker, se aleanca nuk ka plane për të sulmuar Rusinë dhe as nuk mund ta bëjë këtë dhe se NATO është, në fund të fundit, një aleancë mbrojtëse”, tha ai.
Lidhur me Afganistanin, Lavrov tha se Rusia shpreh keqardhje që pjesëmarrësit në konsultimet e fundit të Formatit të Moskës nuk arritën të miratonin një dokument përfundimtar për shkak të tensioneve mes Kabulit dhe Afganistanit.
Ai pretendoi se mosmarrëveshja lidhej pjesërisht me praninë e militantëve të DEASH-it në të dyja vendet dhe bëri thirrje për t’i dhënë fund ndërhyrjes nga vendet jashtë rajonit.
“Unë nuk kam absolutisht asnjë dyshim se si Afganistani, ashtu edhe Pakistani janë të interesuar për normalizimin e marrëdhënieve. Rusia po bën gjithçka që mundet për të lehtësuar zgjidhjen e problemeve të vazhdueshme dhe atyre që shfaqen rishtazi”, tha ai.
– Bisedimet Rusi-Timori Lindor
Lavrov i përshkroi bisedimet me Freitas si “jashtëzakonisht produktive” dhe tha se të dyja palët diskutuan zgjerimin e bashkëpunimit në sektorët e energjisë, minierave, peshkimit dhe turizmit.
Ai tha se Rusia ishte e gatshme të rrisë furnizimet me energji për vendin e Azisë Juglindore dhe shprehu mbështetje për zgjerimin e bashkëpunimit në arsim dhe në fushën e zbatimit të ligjit.
Dy ministrat gjithashtu diskutuan bashkëpunimin përmes ASEAN-it dhe zhvillimet në rajonin e Azi-Paqësorit, ndërsa Lavrov kritikoi përpjekjet e Perëndimit për të krijuar struktura ekskluzive të bazuara në blloqe, jashtë kornizës së përqendruar te ASEAN-i.
Lavrov tha se ata diskutuan gjithashtu për Lindjen e Mesme, Iranin dhe luftën në Ukrainë. Ai tha se Rusia dhe Timori Lindor do të përgatiten për aktivitetet që do të shënojnë 25-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike në maj të vitit 2027.