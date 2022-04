Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov tha se vendi i tij nuk e konsideron veten në luftë me NATO-n, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve Ria.

Ai tha se një zhvillim i tillë do të rriste rrezikun e luftës bërthamore, e cila nuk mund të lejohet duke theksuar se Rusia nuk po kërcënon askënd me luftë bërthamore. Sipas BBC, në lidhje me këto kërcënime Lavrov akuzoi vendet perëndimore.