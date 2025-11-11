Lavrov: Rusia do të kryejë teste bërthamore nëse një shtet tjetër i fuqishëm i përsërit ato

Lavrov: Rusia do të kryejë teste bërthamore nëse një shtet tjetër i fuqishëm i përsërit ato

Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha të hënën se Moska do të kryejë teste bërthamore nëse një fuqi tjetër bërthamore i përsërit ato.

Rusia është e gatshme të diskutojë shqetësimet e SHBA-së në lidhje me atë që Uashingtoni i quan “aktivitete të dyshimta nëntokësore”, tha Lavrov.

Lavrov tha se Moska shprehu shqetësim në lidhje me deklaratat e SHBA-së që nënkuptojnë se testet bërthamore mund të përdoren për arsye gjeopolitike.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Kostadinovski: Nëse Kuvendi nuk reagon, Gjykata Kushtetuese do të vendos për ndryshimet në KP

Kostadinovski: Nëse Kuvendi nuk reagon, Gjykata Kushtetuese do të vendos për ndryshimet në KP

Ministrja e jashtme e Shqipërisë shpreh ngushëllime për Turqinë pas rrëzimit të avionit ushtarak

Ministrja e jashtme e Shqipërisë shpreh ngushëllime për Turqinë pas rrëzimit të avionit ushtarak

Kosova i shpreh ngushëllime Turqisë pas rrëzimit të avionit ushtarak

Kosova i shpreh ngushëllime Turqisë pas rrëzimit të avionit ushtarak

BOTA NË FOKUS | Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli në mbështetje të tmerreve në Sudan

BOTA NË FOKUS | Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Izraeli në mbështetje të tmerreve në Sudan

Autoritetet palestineze: 6.000 banorë të Gazës me gjymtyrë të amputuara që nga fillimi i sulmeve izraelite

Autoritetet palestineze: 6.000 banorë të Gazës me gjymtyrë të amputuara që nga fillimi i sulmeve izraelite

Nga 15 nëntori, hyn në fuqi detyrimi për posedim të pajisjeve dimërore në automjete

Nga 15 nëntori, hyn në fuqi detyrimi për posedim të pajisjeve dimërore në automjete