Lavrov: Rusia do të kryejë teste bërthamore nëse një shtet tjetër i fuqishëm i përsërit ato
Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha të hënën se Moska do të kryejë teste bërthamore nëse një fuqi tjetër bërthamore i përsërit ato.
Rusia është e gatshme të diskutojë shqetësimet e SHBA-së në lidhje me atë që Uashingtoni i quan “aktivitete të dyshimta nëntokësore”, tha Lavrov.
Lavrov tha se Moska shprehu shqetësim në lidhje me deklaratat e SHBA-së që nënkuptojnë se testet bërthamore mund të përdoren për arsye gjeopolitike.