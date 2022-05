Lavrov: Perëndimi na ka shpallur luftë totale, përpjekjet për të izoluar Rusinë janë të kota

Ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, ka pohuar se Perëndimi i ka shpallur një “luftë totale hibride” kundër Rusisë.

Teksa ka dhënë një deklaratë nga Moska, Lavrov shton se është e vështirë të parashikohet se sa do të zgjasë konflikti me Perëndimin. Ai shtoi se përpjekjet për të izoluar Rusinë do të dënohen.