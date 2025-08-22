Lavrov: Nuk është planifikuar asnjë takim Putin-Zelenskyy
Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, ka deklaruar se nuk është planifikuar asnjë takim midis presidentit Vladimir Putin dhe homologut të tij ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, duke kundërshtuar sugjerimet e fundit të Shtëpisë së Bardhë se bisedimet e drejtpërdrejta mund të zhvillohen së shpejti, transmeton Anadolu.
“Nuk është planifikuar asnjë takim. Putin është gati të takohet me Zelenskyyn kur agjenda të jetë gati për një samit. Dhe kjo agjendë nuk është aspak gati”, tha Lavrov në një intervistë për NBC.
“Presidenti Trump sugjeroi, pas Anchorages, disa pika që i ndajmë dhe për disa prej tyre ramë dakord për të treguar pak fleksibilitet”, shtoi ai.
Lavrov akuzoi Kievin se po refuzon kompromise të mundshme, duke përfshirë neutralitetin në anëtarësimin në NATO, diskutimet territoriale dhe të drejtat gjuhësore për rusisht folësit.
Sot, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shprehu optimizëm të kujdesshëm se të dy palët përfundimisht mund të bashkohen.
“Do të shohim nëse Putini dhe Zelenskyy do të punojnë së bashku”, u tha Trump gazetarëve gjatë një vizite në muzeun e Shtëpisë së Popullit në Washington.
“Kjo është pak si vaji dhe uthulla. Ata nuk shkojnë shumë mirë me njëri-tjetrin, për arsye të qarta, por do ta shohim”, shtoi ai.
Trump tha se preferon të mos marrë pjesë personalisht në takim, por theksoi urgjencën për t’i dhënë fund konfliktit, duke përmendur viktima të shumta.
Së fundmi, Trump ka bërë përpjekje të fuqishme për të zgjidhur konfliktin në Ukrainë. Ai zhvilloi disa raunde bisedimesh me të dyja palët, përfshirë një samit me Putinin në Alaskë më 15 gusht, si dhe njoftoi përgatitjet për një takim midis presidentëve Zelenskyy dhe Putin.