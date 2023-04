Lavrov kryeson mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ndërsa tensionet Rusi-SHBA rriten

Tensionet vazhdojnë të rriten midis Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për pushtimin e Ukrainës nga Moska dhe thellimin e grindjeve diplomatike.

Sipas zyrtarëve rusë, ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov dhe homologu i tij amerikan, Sekretari i Shtetit, Antony Blinken, nuk planifikojnë të takohen në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që Lavrov kryeson të hënën.

“Nuk ka plane të tilla. Ne nuk kemi një agjendë me amerikanët për diskutim në nivel ministror për momentin,” tha të dielën zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Ryabkov, sipas agjencisë shtetërore ruse të lajmeve RIA Novosti.

Moska ka rritur retorikën e saj në një mosmarrëveshje diplomatike me Uashingtonin. Rusia “nuk do t’i falë” SHBA-të për mosdhënien e vizave për gazetarët rusë për të udhëtuar në SHBA dhe për të mbuluar komentet e Lavrov, u tha ministri i Jashtëm gazetarëve në një intervistë të dielën.

Media shtetërore ruse tregoi se Moska do të ndërmarrë hapa hakmarrës kundër gazetarëve amerikanë.

“Shtetet e Bashkuara nuk duhet të kenë asnjë dyshim se gazetarët amerikanë do të përjetojnë shqetësim maksimal pas refuzimit të Uashingtonit për të lëshuar viza amerikane për grupin e gazetarëve rusë për të punuar në ngjarjet e OKB-së në Nju Jork”, tha një burim diplomatik, sipas agjencisë së lajmeve TASS.

Këtë muaj, Rusia kryeson Këshillin e Sigurimit të OKB-së, por pozicioni drejtues nuk e lejon Moskën të marrë vendime të njëanshme. Ajo e ka përdorur postin e saj për të manovruar takimet mbi Ukrainën dhe për të portretizuar SHBA-në dhe vendet e tjera perëndimore si akuza të rreme kundër Rusisë.

Përveç kryesimit të takimit të së hënës, Lavrov do të takohet me Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara António Guterres në Nju Jork këtë javë. Udhëheqësit pritet të diskutojnë marrëveshjen e grurit të Detit të Zi .

Rusia po kërcënon të përfundojë marrëveshjen e drithit në Detin e Zi, e cila shihet si kritike për zgjidhjen e krizës botërore të urisë, nëse grupi i shtatë vendeve ndalon eksportet në vendin e saj.

Një ndalim i tillë mund të jetë pjesë e grupit gjithnjë në zhvillim të sanksioneve që aleatët kanë vendosur kundër Moskës për luftën e saj në Ukrainë.

Ukraina dhe Rusia, të ndërmjetësuara nga OKB-ja dhe Turqia, krijuan iniciativën në korrik 2022 për të garantuar kalim të sigurt për anijet që transportojnë drithë dhe fara vajore, disa nga eksportet më të rëndësishme të Ukrainës.

Dërgesat janë ndalur dhe filluar gjatë marrëveshjes, ku secila palë akuzon tjetrën për sabotim të operacionit.

Rusia bllokoi edhe 50 anije që transportonin drithë ukrainas “të nevojshëm urgjentisht” në Detin e Zi, tha më 17 prill, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të BE-së.