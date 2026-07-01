Lavrov akuzon Perëndimin se po përpiqet të manipulojë Kryqin e Kuq për qëllime politike

Lavrov akuzon Perëndimin se po përpiqet të manipulojë Kryqin e Kuq për qëllime politike

Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov ka akuzuar vendet perëndimore se po përpiqen të pastrojnë imazhin e Ukrainës dhe të manipulojnë organizatat ndërkombëtare humanitare për qëllime politike, transmeton Anadolu.

Duke folur në një takim me presidenten e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC), Mirjana Spoljaric, Lavrov tha se shtetet perëndimore po përpiqen të ndikojnë në punën e ICRC-së në kontekstin e konfliktit në Ukrainë.

Lavrov kritikoi gjithashtu organizatat ndërkombëtare për injorimin e “shkeljeve serioze të së drejtës ndërkombëtare humanitare” të kryera nga Kievi.

“Këto përpjekje janë veçanërisht të dukshme në lidhje me krizën në Ukrainë, ku vendet perëndimore po përpiqen në çdo mënyrë të mundshme të pastrojnë dhe të mbulojnë regjimin e Kievit, i cili po kryen, pa asnjë ekzagjerim, shkelje të rënda dhe krime kundër njerëzimit”, tha Lavrov.

Ai shtoi se Rusia i përmbahet normave ndërkombëtare humanitare dhe shprehu shpresën për diskutime konstruktive me ICRC-në mbi situatën në Ukrainë. Lavrov tha se bisedimet do të përfshijnë gjithashtu mbështetjen financiare të Rusisë për organizatën dhe bashkëpunimin më të gjerë midis Moskës dhe ICRC-së.

Kryediplomati rus tha më tej se çështje si trajtimi i të burgosurve të luftës dhe shkëmbimet e të burgosurve do të diskutohen gjatë takimeve të Spoljaric në Moskë, përfshirë me Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë dhe komisionerët për të drejtat e njeriut.

Spoljaric tha se organizata do të vazhdojë të ofrojë ndihmë për civilët e prekur nga konflikti në Ukrainë dhe Rusi.

“Ne do të vazhdojmë dialogun dhe bashkëpunimin për t’i dhënë fund vuajtjeve sa më shumë që të jetë e mundur”, tha ajo, duke shtuar se puna e ICRC-së do të vazhdojë për aq kohë sa të jetë e nevojshme, përderisa civilët mbeten të prekur nga konflikti.

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