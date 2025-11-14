Largimi i Lewandowskit nga Barcelona në janar përjashtohet, mund të marrë në konsideratë pensionimin në verë
Gazetari gjerman Florian Plettenberg ka mohuar mundësinë që Robert Lewandowski të largohet nga Barcelona gjatë afatit kalimtar të janarit.
E ardhmja e sulmuesit polak te klubi katalanas mbetet e hapur, ndërsa kontrata e tij skadon në fund të sezonit.
Barcelona ende nuk ka marrë një vendim për të ardhmen e Lewandowskit, megjithatë spekulimet rreth largimit të tij në fund të sezonit nuk kanë të ndalur.
Blaugranët duket se po konsiderojnë të investojnë në një sulmues të profilit të lartë si zëvendësues afatgjatë.
Në të njëjtën kohë, ideja e pensionimit është në diskutim nga sulmuesi 37-vjeçar, gjë që mund të jetë një pengesë për klubet që e synojnë, si AC Milan dhe skuadrat e Ligës Profesioniste Saudite.
Megjithatë, Lewandowski është i fokusuar për momentin te titujt me Barcelonën këtë sezon.
Sulmuesi po rifiton gradualisht formën e tij më të mirë, pas shënimit të një hat-trick-u magjepsës ndaj Celta Vigos, që shënoi golin e tij të shtatë në La Liga këtë sezon.