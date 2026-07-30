Largimi i Gordon, Tonali dhe Guimaraes pasohen nga lamtumira e Eddie Howe

Largimi i Gordon, Tonali dhe Guimaraes pasohen nga lamtumira e Eddie Howe

Newcastle po kalon orë të vështira pasi “The New York Times” ka raportuar se skuadra në fjalë po pret dorëhqjen e Eddie Howe.

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Trajneri anglez, i bezdisur prej faktit se shoqëria i shiti tre lojtarë kryesorë si Gordon, Tonali dhe Guimaraes, do të largohet nga stoli i “qymyrxhinjve” pas plot 5 vitesh bashkëpunim.

Ky vendim i trajnerit nuk ka gjetur të papërgatitur shoqërinë në fjalë pasi mësohet se po punon për të firmosur me trajnerin aktual i Al-Ahli, Matthias Jaissle.

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