Lansohet “ChatGPT Wallet” – që u mundëson agjentëve të OpenAI të blejnë gjëra për ju
OpenAI lanson “ChatGPT Wallet”, një funksionalitet të ri që u mundëson agjentëve të saj të AI (të quajtur “Dots”) të kryejnë blerje në emrin tuaj.
Ky funksionalitet është krijuar në bashkëpunim me American Express, Mastercard dhe Visa, dhe fillimisht është i disponueshëm vetëm për abonentët e “ChatGPT Pro” në Shtetet e Bashkuara, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ideja është e thjeshtë. Ju shtoni një kartë në “Wallet” (portofol) një herë të vetme; më pas, i kërkoni agjentit tuaj (“dot”) t’ju ndihmojë të gjeni diçka për të blerë, si për shembull një bluzë të re ose një hotel për udhëtimin tuaj të radhës.
Kur vjen momenti i pagesës, ju shfaqen shitësi, artikujt, shuma totale dhe karta e zgjedhur.
Ju duhet ta miratoni transaksionin përmes një verifikimi biometrik, siç është “Face ID” ose skanimi i gjurmës së gishtit. Çdo miratim krijon një regjistrim të asaj që keni autorizuar agjentin të blejë.
Të dhënat reale të kartës suaj nuk ndahen kurrë me agjentin apo me biznesin nga i cili po blini.
Në vend të kësaj, pasi ju miratoni një blerje, rrjeti i pagesave gjeneron një “token” (kod dixhital) që përmban një numër karte, kod sigurie dhe datë skadimi të veçantë; pikërisht ky kod përdoret për të kryer pagesën, e cila më pas debitohet nga karta juaj.
OpenAI thekson se ju do t’i ruani përfitimet ekzistuese të kartës suaj, si dhe mbrojtjen në rast mosmarrëveshjesh të pranueshme – për shembull, nëse një produkt rezulton të jetë me defekt.
Në të ardhmen, kompania synon t’ju lejojë t’ia delegoni plotësisht blerjet agjentit tuaj, duke vendosur parametra të tillë si kufijtë e shpenzimeve, kategoritë e blerjeve ose periudhat kohore, si dhe duke i para-miratuar ato.
Megjithatë, ende nuk kemi arritur në atë pikë.
Sigurisht, e gjithë kjo funksionon vetëm nëse faqet e internetit nuk i bllokojnë agjentët e AI – gjë që disa prej tyre e bëjnë aktualisht.
Për këtë arsye, OpenAI po publikon gjithashtu një udhëzues (“Commerce Partner Playbook”) për bizneset, i cili shpjegon se si të sigurohen që faqet e tyre dhe sistemet e pagesave të mos refuzojnë gabimisht blerjet legjitime të kryera nga agjentët.
“ChatGPT Wallet” fillon të shpërndahet fillimisht brenda “Dots”, për përdoruesit e “Pro” në SHBA që janë mbi 18 vjeç dhe zotërojnë karta të vlefshme (të lëshuara në SHBA) nga American Express, Chase, Mastercard ose Visa.
Ky zhvillim vjen pak muaj pas lansimit të “ChatGPT Finance” – i cili ju lejon të lidhni llogaritë tuaja bankare me chatbot-in – dhe më shumë se një vit pasi “ChatGPT Agent” i dha për herë të parë chatbot-it mundësinë për të kryer detyra në vendin tuaj.