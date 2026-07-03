Lamtumirë “Audiut” të Merkos, Komuna e Strugës e shiti për 22 mijë euro

Lamtumirë “Audiut” të Merkos, Komuna e Strugës e shiti për 22 mijë euro

Komuna e Strugës ka shitur në ankand publik automjetin zyrtar “Audi”, të cilin e bleu ish-kryetari Ramiz Merko.

Siç njofton komuna. në ankand morën pjesë nëntë ofertues nga Struga, Ohri, Manastiri dhe Shkupi. Ofertën më të lartë, në vlerë prej 22.000 euro, e paraqiti një kompani nga Manastiri, e cila u shpall fituese.

Komuna bën të ditur se mjetet e përfituara nga shitja do të përdoren për uljen e borxhit komunal.

Në njoftim thuhet se administrata aktuale synon të racionalizojë shpenzimet dhe se nuk e konsideron të nevojshëm përdorimin e automjeteve luksoze në administratën komunale.

Po ashtu, Komuna e Strugës thekson se do të vazhdojë me politikat e uljes së shpenzimeve, rritjes së transparencës dhe menaxhimit të financave publike.

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