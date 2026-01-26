LAMM: Trafiku në pikat kufitare është bllokuar vetëm për automjetet e rënda transportuese!

LAMM: Trafiku në pikat kufitare është bllokuar vetëm për automjetet e rënda transportuese!

Që nga ora 12:00 është bllokuar trafiku për daljen nga vendi për automjetet e rënda transportuese në pikat kufitare “Star Dojran”, “Bogorodicë” dhe “Mexhitli”, njofton Lidhja Auto Moto e Maqedonisë. Bllokadë ka edhe në piakt kufitare “Qafë Thanë” dhe “Bllatë”.

Që nga ora 12:00 para pikëkalimit kufitar “Bllacë e Poshtme” ka nisur një protestë e transportuesve me automjete të rënda, për të cilën arsye trafiku i mallrave drejt Bllacës po ridrejtohet përmes BP Diesel, ndërsa trafiku tjetër zhvillohet normalisht.

“Që nga ora 12:00 janë bllokuar gjithashtu trafiku edhe në pikëkalimet kufitare “Deve Bair”, “Dellçevë” dhe “Novo Sellë“. Aktualisht, e bllokuar është vetëm lëvizja për automjetet e rënda për dalje nga vendi, ndërsa për kategoritë e tjera të automjeteve trafiku zhvillohet normalisht”, shtojnë nga LAMM.

Për shkak të vendosjes së sistemit të ri të hyrje-daljeve (EES) të Bashkimit Evropian, transportuesit nga Maqedonia, si dhe ata nga Serbia, Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovina, kanë paralajmëruar se nga sot do të fillojnë një bllokadë shtatëditore të pikave kufitare që çojnë drejt zonës Shengen. Kërkohet zgjidhje për problemin e evidentimit të qëndrimit në zonën Shengen sipas rregullit 90/180 ditë për shoferët profesionistë.

MARKETING

Të ngjajshme

Rama “vajton” te muri në Jerusalem: Uroj që Zoti t’i dërgojë forcën e paqes këtij qyteti

Rama “vajton” te muri në Jerusalem: Uroj që Zoti t’i dërgojë forcën e paqes këtij qyteti

Shtrenjtohet çmimi i dizelit

Shtrenjtohet çmimi i dizelit

Kryeministri Rama vizitë pune në Izrael, pritet nga kryeministri Netanyahu

Kryeministri Rama vizitë pune në Izrael, pritet nga kryeministri Netanyahu

Sela dërgon projektin “Safe City” në Kushtetuese: Nuk mund të zbatohet vetëm në disa qytete, edhe kamerat që janë vendosur në Shkup janë më tepër në Çair

Sela dërgon projektin “Safe City” në Kushtetuese: Nuk mund të zbatohet vetëm në disa qytete, edhe kamerat që janë vendosur në Shkup janë më tepër në Çair

SHBA, rrëzohet një avion privat me 8 persona në bord

SHBA, rrëzohet një avion privat me 8 persona në bord

Oda ekonomike: Bllokadat në vendkalimet kufitare nuk janë zgjidhje, do ta çrregullojnë qarkullimin e mallrave dhe furnizimin

Oda ekonomike: Bllokadat në vendkalimet kufitare nuk janë zgjidhje, do ta çrregullojnë qarkullimin e mallrave dhe furnizimin