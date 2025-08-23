LAMM: Pritje deri në 15 minuta në vendkalimin kufitar “Tabanoc”

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata.

Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është rritur, informon LAMM.

Për shkak të pushimeve verore, vërehet një frekuencë e shtuar e automjeteve, në pikën kufitare Tabanocë koha e pritjes për dalje është rreth 10-15 minuta. Në pikat e tjera kufitare në anën maqedonase nuk ka vonesa më të gjata gjatë hyrjes ose daljes nga vendi.

LAMM rekomandon një shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

