LAMM: Nuk ka vonesa në pikat kufitare të Maqedonisë së Veriut

LAMM: Nuk ka vonesa në pikat kufitare të Maqedonisë së Veriut

Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, informon Lidhja Automoto e Maqedonisë (LAMM).

“Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikën kufitare “Bogorodicë”, vërehet frekuencë e shtuar e automjeteve, koha e pritjes për dalje nga vendi është rreth 15-30 minuta. Në pikat e tjera kufitare në anën e RMV-së, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi”, thonë nga LAMM.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë-Veles, Mavrovë-Dibër-Strugë, Vinicë-Berovë dhe Koçan-Delçevë.

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