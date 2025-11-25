LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë me lagështi. Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar.

Në vendkalimet kufitare në anën e Maqedonisë së Veriut, nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut. Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

MARKETING

Të ngjajshme

Aksion policor në Shkup dhe Kumanovë, arrestohen persona të dyshuar për keqpërdorim detyre

Aksion policor në Shkup dhe Kumanovë, arrestohen persona të dyshuar për keqpërdorim detyre

Kompanitë turke të mbrojtjes zhvillojnë dronë shpëtimtarë për t’u përdorur në raste të katastrofave natyrore

Kompanitë turke të mbrojtjes zhvillojnë dronë shpëtimtarë për t’u përdorur në raste të katastrofave natyrore

Raporti i OKB-së: Një grua vritet nga partneri ose i afërmi i saj çdo 10 minuta

Raporti i OKB-së: Një grua vritet nga partneri ose i afërmi i saj çdo 10 minuta

Gjermani, dy pasagjerë u përpoqën të ndalonin aeroplanin që u kishte ikur

Gjermani, dy pasagjerë u përpoqën të ndalonin aeroplanin që u kishte ikur

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Samsung Galaxy A77 është rrugës për t’u prezantuar

Samsung Galaxy A77 është rrugës për t’u prezantuar