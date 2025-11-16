LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së

Detyrimi ligjor për të pasur pajisje dimërore në automjete fillon më 15 nëntor 2025, pavarësisht nga kushtet aktuale të motit.

Ky detyrim do të zgjasë deri më 15 mars 2026.

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar.

Në pikat kufitare nuk ka vonesa të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM rekomandon përshtatjen e shpejtësisë së lëvizjes, respektimin e sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe drejtimin e kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.

