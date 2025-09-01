LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, njoftoi LAMM.

Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është rritur, për shkak të pushimeve verore, është regjistruar një frekuencë e shtuar e automjeteve.

Nuk ka vonesa më të gjata në pikat kufitare në anën e RMV-së për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM rekomandon një shpejtësi të rregulluar, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.

Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Delçevë.a

MARKETING

Të ngjajshme

Rritet në 63.557 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Rritet në 63.557 numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite në Gaza

Morën 20.000 euro ryshfet, të akuzuarit në rastin “Geriatria” deklaruan se nuk ndihen fajtor

Morën 20.000 euro ryshfet, të akuzuarit në rastin “Geriatria” deklaruan se nuk ndihen fajtor

Izraeli dërgon tanke më thellë në Qytetin e Gazës, të tjera familje largohen nga aty

Izraeli dërgon tanke më thellë në Qytetin e Gazës, të tjera familje largohen nga aty

Prej sot hyn në fuqi Rregullorja e re për miratimin e automjeteve

Prej sot hyn në fuqi Rregullorja e re për miratimin e automjeteve

Presidenti Erdogan takon homologun rus Putin në Kinë

Presidenti Erdogan takon homologun rus Putin në Kinë

Të afërmit e pengjeve izraelite: Netanyahu po sakrifikon pengjet për jetën e tij politike

Të afërmit e pengjeve izraelite: Netanyahu po sakrifikon pengjet për jetën e tij politike