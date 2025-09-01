LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e RMV-së
Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata, njoftoi LAMM.
Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është rritur, për shkak të pushimeve verore, është regjistruar një frekuencë e shtuar e automjeteve.
Nuk ka vonesa më të gjata në pikat kufitare në anën e RMV-së për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon një shpejtësi të rregulluar, respektim të sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.
Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Delçevë.a