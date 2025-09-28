LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e Maqedonisë

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare nga ana e Maqedonisë

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të lagura.

Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar. Në pikat kufitare në anën e Maqedonisë së Veriut nuk ka vonesa më të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi.
LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.
Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Delçevë.

MARKETING

Të ngjajshme

Zelensky: Rusia lëshoi 500 dronë në sulmin e fundit dhe vrau katër persona

Zelensky: Rusia lëshoi 500 dronë në sulmin e fundit dhe vrau katër persona

I kërkoi 15,000 euro një gruaje duke e kërcënuar, arrestohet në Shkup 37-vjeçari

I kërkoi 15,000 euro një gruaje duke e kërcënuar, arrestohet në Shkup 37-vjeçari

Rritet në mbi 66 mijë numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Rritet në mbi 66 mijë numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza

Arbër Ademi: Ku shkuan 250 milionë euro nga kredia hungareze? Shqiptarët jashtë listës së përfituesve

Arbër Ademi: Ku shkuan 250 milionë euro nga kredia hungareze? Shqiptarët jashtë listës së përfituesve

Fidan: Turqia udhëhoqi dhe mbështeti të gjitha takimet për Palestinën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së

Fidan: Turqia udhëhoqi dhe mbështeti të gjitha takimet për Palestinën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së

OKB rivendos sanksionet ndaj Iranit për programin bërthamor, Rubio: Diplomacia mbetet opsioni më i mirë

OKB rivendos sanksionet ndaj Iranit për programin bërthamor, Rubio: Diplomacia mbetet opsioni më i mirë