LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në vendkalimet kufitare

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa probleme, në rrugë të thata.

MARKETING

Shik.mk

Intensiteti i trafikut në rrugët jashtë zonave urbane është normal. Nuk ka vonesa më të gjata në pikat kufitare në anën e Maqedonisë për hyrje dhe dalje nga vendi.

LAMM rekomandon shpejtësi të rregulluar, duke respektuar sinjalistikën e vendosur të trafikut dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumenjsh dhe gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjeve të dheut.

Kjo vlen veçanërisht për seksionet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

MARKETING

Të ngjajshme

Hapen qendrat e votimit në Brazil për raundin vendimtar të zgjedhjeve presidenciale

Hapen qendrat e votimit në Brazil për raundin vendimtar të zgjedhjeve presidenciale

Rusia dhe Ukraina raportojnë viktima nga sulmet gjatë natës

Rusia dhe Ukraina raportojnë viktima nga sulmet gjatë natës

Shkolla e Shahut ANPASAN & Vizioni M organizuan një aktivitet të veçantë shahu në qytetin e Strugës

Shkolla e Shahut ANPASAN & Vizioni M organizuan një aktivitet të veçantë shahu në qytetin e Strugës

Rama: Gjobë deri në 500 mijë lekë kush qëndron në tubim, për të miturit mbi 14 vjeç paguajnë prindërit

Rama: Gjobë deri në 500 mijë lekë kush qëndron në tubim, për të miturit mbi 14 vjeç paguajnë prindërit

Kaos edhe në Barcelonë, mbi 100 të arrestuar dhe 14 biznese të dëmtuara e të vjedhura

Kaos edhe në Barcelonë, mbi 100 të arrestuar dhe 14 biznese të dëmtuara e të vjedhura

I dehur dhe me marihuanë në veturë, shoferi nga Tetova përplas tre 16 vjeçarë dhe largohet nga vendi i ngjarjes

I dehur dhe me marihuanë në veturë, shoferi nga Tetova përplas tre 16 vjeçarë dhe largohet nga vendi i ngjarjes