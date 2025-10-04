LAMM: Nuk ka pritje të gjata në pikat kufitare nga ana e Maqedonisë së Veriut
Sipas informacioneve të fundit nga Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM), trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet normalisht dhe pa pengesa të dukshme. Megjithatë, në disa segmente rrugore është raportuar prani lagështie, çka kërkon kujdes të shtuar nga drejtuesit e mjeteve.
Intensiteti i trafikut jashtë zonave urbane është vlerësuar si mesatar, ndërsa në pikat kufitare në anën e Maqedonisë, nuk janë evidentuar vonesa të gjata për hyrje apo dalje nga vendi.
LAMM apelon për vozitje të kujdesshme, duke rekomanduar:
-
Përshtatjen e shpejtësisë së lëvizjes me kushtet në rrugë,
-
Respektimin e sinjalistikës rrugore,
-
Kujdes të shtuar në rrugët që kalojnë nëpër lugina, afër lumenjve apo gryka, për shkak të mundësisë së rrëshqitjes së dheut.
Veçanërisht të rrezikuara nga këto kushte janë seksionet rrugore:
-
Katllanovë – Veles,
-
Mavrovë – Dibër – Strugë,
-
Vinicë – Berovë,
-
Koçan – Delçevë.
Drejtuesit e mjeteve këshillohen të informohen rregullisht mbi gjendjen në rrugë përpara nisjes së udhëtimit dhe të respektojnë udhëzimet e autoriteteve përkatëse.