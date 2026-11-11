LAMM: Nuk ka pritje të gjata në pikat kufitare

LAMM: Nuk ka pritje të gjata në pikat kufitare

Komunikacioni në rrugët shtetërore në vend po zhvillohet pa probleme dhe kryesisht në rrugë të thata, ndërsa intensiteti i trafikut jashtë zonave urbane është mesatar, njofton Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë (LAMM).

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Sipas informacioneve të LAMM-së, aktualisht nuk ka pritje apo vonesa më të gjata në pikat kufitare në anën e Maqedonisë së Veriut, si për hyrje ashtu edhe për dalje nga vendi.

LAMM u bën apel drejtuesve të automjeteve që të përshtatin shpejtësinë, të respektojnë sinjalistikën rrugore dhe të drejtojnë me kujdes, veçanërisht në rrugët që kalojnë nëpër lugina dhe gryka.

Kujdes i shtuar rekomandohet për shkak të mundësisë së rrëshqitjeve të dheut, sidomos në këto akse rrugore:

  • Katllanovë–Veles;
  • Mavrovë–Dibër–Strugë;
  • Vinicë–Berovë;
  • Koçan–Dellçevë.

Autoritetet apelojnë për kujdes të shtuar gjatë vozitjes, me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion.

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