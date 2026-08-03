LAMM: Në vendkalimet kufitare “Tabanoc”, “Bogorodicë” dhe “Dojran” pritet rreth një orë

LAMM: Në vendkalimet kufitare “Tabanoc”, “Bogorodicë” dhe “Dojran” pritet rreth një orë

Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se trafiku në vend po zhvillohet me pa pengesa dhe në rrugë të thata.

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Trafiku jashtë mjediseve urbane po zhvillohet me intensitet të moderuar.
“Në vendkalimet kufitare “Tabanoc”, “Bogorodicë” dhe “Dijran” ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi për rreth një orë. Në vendkalimet e tjera kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi”, thonë nga LAMM.

Nga atje u bëjnë thirrje shoferëve që të kenë kujdes me shpejtësinë e automjeteve, veçanërisht nëpër luginat e vendit ku mund të ketë rëshqitje të dheut.

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