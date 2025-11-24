LAMM: Në vendkalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi

Lidhja Auto-Moto e Maqedonisë njofton se komunikacioni në vend po zhvillohet pa pengesa dhe në rrugë me lagështi.

Nga atje theksojnë se komunikacioni jashtë mjediseve urbane po zhvillohet me intensitet të moderuar.

“Në vendkalimet kufitare nuk ka pritje të gjata për hyrje dhe dalje nga vendi”, thonë nga LAMM.
Nga atje u bëjnë thirrje shoferëve që të kenë kujdes me shpejtësinë e automjeteve, veçanërisht nëpër luginat a vendit ku mund të ketë rrëshqitje të dheut.

Ndërron jetë një foshnje në spitalin e Kërçovës: Është sjell në gjendje të rëndë shëndetësore

Georgiev: Mucunski të bindë qeverinë e tij për ndryshimet kushtetuese

Janevska: Hartuam Strategji të re për arsimin, përmes ENER do ta vendosim në shqyrtim publik dhe mundësi për plotësim

Rasti i Liridona Ademajt, prokurorja prezanton provat : Naim Murseli kishte borxh rreth gjysmë milioni euro

Regjistrohen lëkundje tërmeti me 4.1 Rihter në Greqi

ShBA dhe Ukraina shprehen optimiste për përparim në planin e paqes pas bisedimeve në Gjenevë

